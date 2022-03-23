Украинцы уже побеждают, но на Западе боятся это осознать – The Atlantic

В США отстают с аналитикой по развертыванию российского вторжения в Украину. Эксперты неохотно признают, что российское нападение остановлено, а война зашла в тупик. Но более правдоподобным является то, что украинцы побеждают.

Те же эксперты в начале развертывания военных действий России с 24 февраля предполагали скорую и решительную победу россиян. Затем заявляли, что россияне остановятся, сделают выводы из ошибок и перегруппируются, сообщается в материале аналитика Элиота Коэна для The Atlantic.

Теперь они склоняются к мнению, что все еще может измениться, что количественные показатели все еще в пользу России. Однако все эти аналитики потерпят неудачу, считает автор.

Видео дня

В то же время экспертов по военному делу в Украине на Западе очень мало, поэтому там чаще всего игнорируют тот прогресс, которого украинская армия достигла с 2014 года, в частности, благодаря поддержке США, Великобритании и Канады, отмечает Коэн.

По его мнению, теперь украинские военные демонстрируют не только мотивированность и способность, но и тактические умения, объединив легкую пехоту с противотанковым оружием, беспилотники с артиллерийским огнем, чтобы не раз побеждать в боях гораздо превосходящие российские военные формирования.

Украинцы не просто защищают свои опорные пункты в городских районах, а маневрируют между ними, придерживаясь доктрины, что лучшая защита – это щит из хорошо направленных ударов.

Война в Украине обратила внимание на человеческое измерение, отмечает автор. Российский сержантский корпус сегодня, как всегда, слаб и коррумпирован. А без умелых сержантов даже большое количество технологически сложных транспортных средств в конце концов будут уничтожены или брошены, а войска попадут в засаду или сломаются под обстрелами.

Украинцы же имеют вспомогательную армию, около 15000 иностранных добровольцев. Но важнее – военная мощь стран-союзников. Каждый день в Украину поступают тысячи единиц современного оружия. Также очень важны разведывательные данные, которыми щедро делятся союзники, акцентирует Коен.

Логика войны диктует простое правило: чем больше ваши успехи, тем больше вероятность, что вы добьетесь успеха; чем больше вы терпите неудач, тем большая вероятность, что вы в итоге потерпите неудачу.

Нет публичных доказательств того, что россияне могут перегруппироваться и пополнить запасы в больших масштабах, есть много доказательств обратного, резюмирует аналитик. Если украинцы будут продолжать побеждать, то можно будет увидеть более заметные признаки развала российских подразделений и, возможно, массовую капитуляцию и дезертирство. Однако российские войска удвоят свои усилия в том, что им пока удается лучше всего – бомбить города и убивать мирных жителей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские войска потерпели неудачу на Киевщине и могут оказаться в окружении. Шанс на стратегическое преимущество Силы обороны Украины получили, вернув контроль над городом Макаров к западу от столицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!