Российские войска потерпели неудачу на Киевщине и могут оказаться в окружении – CNN

Российские войска потерпели неудачу на Киевщине и могут оказаться в окружении. Шанс на стратегическое преимущество Силы обороны Украины получили, вернув контроль над городом Макаров к западу от столицы.

Неудачи постигли оккупантов также и к северу от Киева. Об этом сообщает CNN.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, если украинские силы укрепят свой контроль над Макаровом, российским силам станет значительно труднее захватить западные подступы к Киеву, а затем продвинуться дальше на юг.

Также CNN сообщает о поражениях оккупантов к северу от Киева - в районах, которые им удалось захватить еще в начале вторжения.

Видео дня

Свои утверждения CNN подкрепляет коротким видео с геолокацией, зафиксировавшее прохождение украинских войск по городу Мощун в 35 км к северу от столицы. Оно, предполагают журналисты, было снято не более 2 дней назад.

На видео, снятом с помощью беспилотника, виден разгром российской бронетехники.

Усложняет положение российских оккупантов и прибытие воды в реке Ирпень (вода прибывает из-за разрушенной в ходе боев дамбы). Это вместе с разрушением железнодорожного моста под Ирпенем создало существенные трудности с логистикой для оккупационных войск.

"Если украинские силы закрепят свои успехи, самые передовые позиции русских в Буче и Гостомеле непосредственно к северу от Киева могут стать уязвимыми для окружения", - отмечает CNN.

Не смогли использовать в свою пользу россияне и недолгий контроль авиабазы в Гостомеле, который они заполучили сразу после вторжения - использовать ее в качестве "воздушного моста" они не смогли. При этом на спутниковых снимках CNN увидело артиллерийские позиции оккупантов возле базы Антонов.

Теперь, если ВСУ удастся восстановить контроль над Бородянкой в 20 км к северу от Макарова - передовые части оккупационных войск будут отрезаны. Город сейчас находится под контролем российских оккупационных подразделений и кадыровцев.

Вероятность того, что россияне могут снова вернуться на потерянные позиции, сохраняется. Но удержав Макаров и отбив Бородянку украинские военные сделают позиции оккупантов под Киевом значительно более уязвимыми. И отрежут для них возможность продвинуться на юг за пределы основного шоссе с востока на запад, чтобы окружить Киев. Такая цель у захватчиков до сих пор есть.

В CNN подчеркнули: то, что "вторая армия мира" уже почти 4 недели не может окружить Киев, стала полной неожиданностью для Запада. Официальные лица ряда западных стран и организаций ранее прогнозировали падение украинской столицы в течение 72 часов после начала вторжения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 22 марта оккупанты нанесли артиллерийский удар по Броварам на Киевщине. Также они разбомбили склад фармзавода "Фармак" в области.

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