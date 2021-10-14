Украинцы смогут получать кэшбек от штрафов за нарушение ПДД: что предлагают нардепы. Видео

В Верховной Раде появился законопроект, позволяющий полиции штрафовать за нарушение ПДД водителей на основании видео очевидцев. Также документ предусматривает выплату процентов от штрафа авторам роликов.

Об этом сообщает ТСН. Документ пока находится на рассмотрении в парламенте. О том, как он будет работать в случае принятия, рассказали эксперты и авторы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автор законопроекта нардеп Денис Маслов отметил, что в сети ежедневно появляется очень много видео о нарушениях на дорогах, но результатов от этого нет.

Видео дня

Прежде всего, речь идет о серьезных нарушениях: например, проезд на запрещающий сигнал светофора или пересечение двойной сплошной.

В свою очередь основатель стартапа Алексей Афонин заявил, что такой системой пользуется уже более 30 тысяч человек. Сейчас информацию, полученную от очевидцев, они самостоятельно передают полиции.

Он пояснил, как будет работать система в случае принятия законопроекта: водитель включает приложение на смартфоне и видео записывается, а после сохранения автор отправляет его правоохранителям. При этом потребуется ввести номер авто и выбрать тип нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должны появиться 23 новых комплекса автофиксации нарушений ПДД. Общее количество камер таким образом превысит 200.