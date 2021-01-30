Украинцы сказали, какой первый вопрос они бы вынесли на референдум. Видео
Украинцы хотят вынести на всеукраинский референдум вопрос "Где взять средства на оплату коммунальных услуг" и "Когда будут снижены тарифы".
Опрошенные OBOZREVATEL жители Киева рассказали, какой первый вопрос они бы вынесли на референдум (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Среди озвученных вопросов были следующие:
какой статус должен быть у Донбасса;
как выжить в Украине пенсионерам;
когда у людей будут нормальные зарплаты;
как преодолеть коррупцию в стране;
какое право имеет Виктор Медведчук находится в Верховной Раде.
В то же время немало украинцев не верят в честность референдумов, а также считают, что политики будут использовать их в своих целях.
Один мужчина вообще назвал проведение референдумов "российским замыслом".
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 26 января принял законопроект "О народовластия через всеукраинский референдум". За проект закона № 3612, который инициировал президент Владимир Зеленский, проголосовали 255 народных депутатов.