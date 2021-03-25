Украинцы считают COVID-19 искусственным, но опасаются, что заболеют родные – опрос

В Украине многие граждане соглашаются, что COVID-19 страшнее обычного гриппа, и некоторые до сих пор считают его искусственно созданным вирусом. В то же время в условиях пандемии особенно переживают за то, что заболеют их родные, а не они сами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от социологической группы "Рейтинг", проведенного 18-19 марта. Опрашивали 1500 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В ходе своего исследования специалисты выяснили, что уровень страха заболеть лично коронавирусом вдвое ниже от того, что заболеют близкие. В частности, 80% отметили, что волнуются о том, что могут заболеть их близкие и знакомые, 19% – не имеют таких опасений. О себе лично волнуются из-за возможности заболеть 45%, нет – 54% опрошенных.

"За год выросло количество тех, кто не согласен с мнением, что коронавирус не страшнее чем обычный грипп (из 54% до 59). Одновременно выросло и количество тех, кто придерживается противоположного мнения (из 32 до 39%)", – говорится в сообщении.

Кроме этого, 71% опрошенных украинцев убежден, что COVID-19 – это искусственно созданный вирус, а 19% думают, что он возник естественным путем. Среди тех, кто считает вирус "искусственным", сравнительно много людей предполагают, что его создали в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие (27%) и с целью уменьшения количества населения (40%). Еще 17% – с целью создания экономического кризиса, 16% – заработка на вакцине, 12% – для контроля над людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные подобного опроса в сентябре 2020 года свидетельствовали – большинство граждан Украины не считали, что COVID-19 является угрозой для них.