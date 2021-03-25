Українці вважають COVID-19 штучним, але хвилюються, що захворіють рідні – опитування

В Україні багато громадян погоджується, що COVID-19 страшніший за звичайний грип, і чимало досі вважає його штучно створеним вірусом. Водночас в умовах пандемії більше хвилюються за те, що захворіють на нього їхні рідні, а не вони самі.

Про це свідчать результати опитування від соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 18-19 березня. Воно проводилося серед 1500 респондентів старших за 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Під час свого дослідження фахівці з’ясували, що рівень страху захворіти особисто на коронавірус вдвічі нижчий від того, що захворіють близькі. Зокрема, 80% зазначили, що переймаються через те, що можуть захворіти їхні близькі та знайомі, 19% – не мають таких побоювань. Щодо себе особисто хвилюються через можливість захворіти 45%, ні – 54% опитаних.

"За рік зросла кількість тих, хто не погоджується з думкою, що коронавірус не страшніший ніж звичайний грип (з 54% до 59%). Одночасно зросла і кількість тих, хто дотримується протилежної думки (з 32 до 39%)", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, 71% опитаних українців переконаний, що COVID-19 – це штучно створений вірус, а 19% думають, що він виник природнім шляхом. Серед тих, хто вважає вірус "штучним", порівняно багато людей припускають, що його створили в результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%) і з метою зменшення кількості населення (40%). Ще 17% – з метою створення економічної кризи, 16% – заробітку на вакцині, 12% – задля контролю над людьми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними подібного опитування у вересні 2020 року, більшість громадян України не вважала, що COVID-19 є загрозою для них.