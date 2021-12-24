Украинцы считают, что в 2014 году Украина могла сохранить Крым в своем составе – опрос

Более половины украинцев считают, что Украина могла сохранить Крым в своем составе. При этом большинство считает неправильным решение тогдашней власти отдать полуостров без боя и не обвиняет в случившемся одного лишь отстраненного на то время президента Виктора Януковича.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group 17-20 декабря 2021 года.

Так, на вопрос "Могли ли решения новой власти в Киеве в феврале – марте 2014 года сохранить Крым в составе Украины?" преобладали положительные ответы – 52% (23% – "да, вполне", 29% – "скорее да"), треть опрошенных (32%) отрицали наличие возможностей у тогдашней новой власти удержать Крым (19% – "скорее нет", 12 % – "точно нет").

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С другой стороны, среди причин потери Крыма в 2014 году весомым фактором – по мнению респондентов – было именно военное преимущество Российской Федерации – 3.85 по 5-тибальной шкале (оценки 4 и 5 этого фактора выставили 59).

Также украинцы практически одинаково по 5-тибалльной шкале оценивают такие факторы как ошибки экс-президента Виктора Януковича и его власти, так и новой власти, сформированной в результате Революции Достоинства – 3.78 и 3.73 соответственно.

Интересны оценки украинцами двух "конспирологических" версий сдачи Крыма без боя. Согласно первой, это произошло в результате договоренностей Запада с Россией, "в рамках которых Запад заставил Украину сдать Крым без боя" 38% опрошенных выставило этому фактору отметки 4 и 5, а средневзвешенная оценка составила 3.2 (максимальная зафиксированная на Западной Украине – 3.58).

Вторая "конспирологическая версия" возлагает вину за сдачу Крыма без боя на новое руководство Украины, которое хотело "избавиться от пророссийского электората, проживавшего в Крыму". Этот фактор на 4 и 5 поддержали только четверть (25%) опрошенных, средневзвешенная оценка составила 2.79 (и снова самыми большими "конспирологами" оказались жители Западной Украины – 3.4; здесь оценки 4 и 5 данному фактору выставили 45% опрошенных).

В то же время абсолютное большинство украинцев (51%) в той или иной степени уверены, что ВСУ в Крыму должны были оказывать вооруженное сопротивление агрессорам, в то время как противоположного мнения придерживается только треть опрошенных.

В той или иной степени правильным решением о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным – 62%.

Говоря об ответственных за то, что Крым был сдан без боя, украинцы не возлагают всю вину на лишенного на тот момент президентских полномочий Виктора Януковича. Он обвиняется менее половины (39%) респондентов. Президент Украины Александр Турчинов, который на тот момент был верховным главнокомандующим, ответственным в первую очередь считают 24% украинцев. В той или иной степени (в 1-ю, 2-ю или 3-ю очередь) Турчинова в сдаче Крыма без боя считают виновными уже 53% опрошенных. Также украинцы обвиняют олигархов, армию и самих крымчан.

Надежды украинцев на возвращение Крыма в состав Украины находятся где-то между "осторожным оптимизмом" и "умеренным скептицизмом": ожидают возвращения Крыма 46%, из них только 4% – в ближайшей перспективе, треть (33%) считает, что Крым вернуть не удастся 21% тех, кто затруднился ответить. Меньше оптимистов на Востоке – 27%.

Исследование проводилось компанией "Active Group" 17-20 декабря 2021 методом личного интервью (face - to - face). География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 2656 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село). Ошибка с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 1, 9% для общего обследования и 4,9% для каждого макроса.