Украинцы считают, что в 2014 году Украина могла сохранить Крым в своем составе – опрос

Мария Шевчук
Общество
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Украинцы считают, что в 2014 году Украина могла сохранить Крым в своем составе – опрос

Более половины украинцев считают, что Украина могла сохранить Крым в своем составе. При этом большинство считает неправильным решение тогдашней власти отдать полуостров без боя и не обвиняет в случившемся одного лишь отстраненного на то время президента Виктора Януковича.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group 17-20 декабря 2021 года.

Так, на вопрос "Могли ли решения новой власти в Киеве в феврале – марте 2014 года сохранить Крым в составе Украины?" преобладали положительные ответы – 52% (23% – "да, вполне", 29% – "скорее да"), треть опрошенных (32%) отрицали наличие возможностей у тогдашней новой власти удержать Крым (19% – "скорее нет", 12 % – "точно нет").

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Результаты соцопроса Active Group

С другой стороны, среди причин потери Крыма в 2014 году весомым фактором – по мнению респондентов – было именно военное преимущество Российской Федерации – 3.85 по 5-тибальной шкале (оценки 4 и 5 этого фактора выставили 59).

Также украинцы практически одинаково по 5-тибалльной шкале оценивают такие факторы как ошибки экс-президента Виктора Януковича и его власти, так и новой власти, сформированной в результате Революции Достоинства – 3.78 и 3.73 соответственно.

Интересны оценки украинцами двух "конспирологических" версий сдачи Крыма без боя. Согласно первой, это произошло в результате договоренностей Запада с Россией, "в рамках которых Запад заставил Украину сдать Крым без боя" 38% опрошенных выставило этому фактору отметки 4 и 5, а средневзвешенная оценка составила 3.2 (максимальная зафиксированная на Западной Украине – 3.58).

Вторая "конспирологическая версия" возлагает вину за сдачу Крыма без боя на новое руководство Украины, которое хотело "избавиться от пророссийского электората, проживавшего в Крыму". Этот фактор на 4 и 5 поддержали только четверть (25%) опрошенных, средневзвешенная оценка составила 2.79 (и снова самыми большими "конспирологами" оказались жители Западной Украины – 3.4; здесь оценки 4 и 5 данному фактору выставили 45% опрошенных).

Результаты соцопроса Active Group

В то же время абсолютное большинство украинцев (51%) в той или иной степени уверены, что ВСУ в Крыму должны были оказывать вооруженное сопротивление агрессорам, в то время как противоположного мнения придерживается только треть опрошенных.

Результаты соцопроса Active Group

В той или иной степени правильным решением о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным – 62%.

Результаты соцопроса Active Group

Говоря об ответственных за то, что Крым был сдан без боя, украинцы не возлагают всю вину на лишенного на тот момент президентских полномочий Виктора Януковича. Он обвиняется менее половины (39%) респондентов. Президент Украины Александр Турчинов, который на тот момент был верховным главнокомандующим, ответственным в первую очередь считают 24% украинцев. В той или иной степени (в 1-ю, 2-ю или 3-ю очередь) Турчинова в сдаче Крыма без боя считают виновными уже 53% опрошенных. Также украинцы обвиняют олигархов, армию и самих крымчан.

Результаты соцопроса Active Group

Надежды украинцев на возвращение Крыма в состав Украины находятся где-то между "осторожным оптимизмом" и "умеренным скептицизмом": ожидают возвращения Крыма 46%, из них только 4% – в ближайшей перспективе, треть (33%) считает, что Крым вернуть не удастся 21% тех, кто затруднился ответить. Меньше оптимистов на Востоке – 27%.

Исследование проводилось компанией "Active Group" 17-20 декабря 2021 методом личного интервью (face - to - face). География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 2656 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село). Ошибка с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 1, 9% для общего обследования и 4,9% для каждого макроса.