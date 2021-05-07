Украинцы ринулись на заработки в Европу: на границе с Польшей образовались очереди. Видео

Украинские заробитчане после Пасхи и ослабления карантина массово хлынули в Европу, из-за чего на границе страны с Польшей образовались значительные пробки.

Сотни авто в очереди заметили возле пунктов пропуска "Шегини" и "Краковец". Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Подчеркиваются, что скопление автотранспорта образовалось именно на выезд из Украины. Некоторые своей очереди ожидают в пробке по 8-10 часов. В основном это заробитчане, которые массово возвращаются на работу в европейские страны, и студенты.

По словам украинских пограничников, для них очереди были прогнозируемы, ведь образуются ежегодно в период праздников. Однако ускорить пропуск нельзя из-за карантинных мер безопасности.

Ныне обе стороны тратят больше времени на оформление через температурный скрининг и проверку документов. Ожидается, что после выходных ситуация изменится.

"Праздники уже закончились и наши граждане возвращаются на работу, возможно, на обучение в страны Европы. Прогнозируем, что очереди за выходные должны исчезнуть", – пояснила начальник пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в Польше ждут массового наплыва заробитчан. С конца мая-начала июня там начинается активный сезон сбора урожая клубники, черешни и смородины. В то же время сезонным работникам срезали зарплату по сравнению с периодом до пандемии.