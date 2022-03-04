Украинцы просят ЕС и США закрыть небо: в соцсетях начали флешмоб #CloseTheSky
Украинцы в соцсетях начали флешмоб в поддержку решения НАТО о закрытии неба над Украиной. На английском языке они обращаются к своим друзьям за границей, политикам и ЕС и США с просьбой пойти на важный шаг – запретить российской военной авиации летать над территорией Украины и сбрасывать свои бомбы на мирные города.
"Российские ракеты могут поразить любой дом, в любом районе моей страны. Все в опасности. Каждый может оказаться под угрозой воздушной атаки. Вся моя семья в опасности. Потому что небо над Украиной ничем не защищено. Многие из вас спрашивали, как вы можете помочь. Я нуждаюсь в тебе сейчас больше, чем когда-либо. Выходите протестовать и просите свои правительства закрыть небо над Украиной", – пишет украинка Мария Бровди, которая запустила флешмоб.
"НАТО отказывается закрывать украинское небо. Они опасаются, что их поддержка Украины спровоцирует Третью мировую войну. Но война уже началась. Пишите письма своим политикам и правительственным чиновникам. Взорвите их в соцсетях. Требуйте закрыть небо над Украиной. Вы наша последняя надежда. Вы можете изменить ситуацию! Убедите свое правительство закрыть украинское небо! #CloseUkrainianSky #CloseTheSky #CloseTheSky", – написала она.
Бровди также призвала всех украинцев обращаться к своим друзьям и диаспоре в страха ЕС с просьбой требовать от их правительств поддержать закрытие неба над Украиной. В таком случае российская военная авиация не сможет пролетать над территорией Украины.