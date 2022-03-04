Украинцы просят ЕС и США закрыть небо: в соцсетях начали флешмоб #CloseTheSky

Украинцы в соцсетях начали флешмоб в поддержку решения НАТО о закрытии неба над Украиной. На английском языке они обращаются к своим друзьям за границей, политикам и ЕС и США с просьбой пойти на важный шаг – запретить российской военной авиации летать над территорией Украины и сбрасывать свои бомбы на мирные города.

"Российские ракеты могут поразить любой дом, в любом районе моей страны. Все в опасности. Каждый может оказаться под угрозой воздушной атаки. Вся моя семья в опасности. Потому что небо над Украиной ничем не защищено. Многие из вас спрашивали, как вы можете помочь. Я нуждаюсь в тебе сейчас больше, чем когда-либо. Выходите протестовать и просите свои правительства закрыть небо над Украиной", – пишет украинка Мария Бровди, которая запустила флешмоб.

Видео дня

"НАТО отказывается закрывать украинское небо. Они опасаются, что их поддержка Украины спровоцирует Третью мировую войну. Но война уже началась. Пишите письма своим политикам и правительственным чиновникам. Взорвите их в соцсетях. Требуйте закрыть небо над Украиной. Вы наша последняя надежда. Вы можете изменить ситуацию! Убедите свое правительство закрыть украинское небо! #CloseUkrainianSky #CloseTheSky #CloseTheSky", – написала она.

Бровди также призвала всех украинцев обращаться к своим друзьям и диаспоре в страха ЕС с просьбой требовать от их правительств поддержать закрытие неба над Украиной. В таком случае российская военная авиация не сможет пролетать над территорией Украины.