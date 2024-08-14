Украинцы поддержали создание международных администраций для Донбасса и Крыма после их освобождения – опрос

Большинство опрошенных украинцев поддерживают идею создания международной временной администрации на освобожденных территориях Донбасса и Крыма. С тем, что они потребуются для обеспечения процесса адаптации после деоккупации, согласились 77% граждан.

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В то же время против этой идеи – 18%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Идею внедрения на освобожденных территориях Донбасса и Крыма, оккупированных в 2014 году, международной временной администрации, которая обеспечит процесс адаптации и постепенного возвращения этих территорий, поддерживает почти 80%", – говорится в сообщении.

В целом 88% респондентов считают, что у Украины есть общее будущее с жителями территорий, которые были оккупированы в 2022 году. 73% опрошенных видят общее будущее с жителями Крыма и Донбасса, которые были оккупированы в 2014 году.

О жителях оккупированных территорий

По мнению большинства опрошенных (84%), государство уже сейчас должно реализовывать меры по поддержанию и налаживанию связи с населением, которое осталось на оккупированных территориях.

При этом 46% респондентов считают, что такие инициативы должны быть направлены только на тех, кто поддерживает Украину, 38% – на всех, кто остался на оккупированных территориях. 9% украинцев считают, что такие меры не является приоритетными, а еще 5% считают, что государство точно не должно тратить на это ресурсы.

"Среди мер поддержки населения, оставшегося на временно оккупированных территориях, приоритетными являются содействие в перемещении людей с ВОТ (35%); социальные и пенсионные выплаты тем, кто остался на ВОТ (34%); обеспечение трансляции украинских медиа (33%). Необходимы также гарантия признания документов, полученных в оккупации (28%); привлечение молодежи с ВОТ (26%), организация доступа к государственным услугам (24%) – как приоритетные их видит четвертая часть опрошенных", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, количество украинцев, готовых к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украины, в мае 2024 года составило 32%. Во всех регионах оно выросла в три раза по сравнению с первой весной в условиях полномасштабной войны.

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