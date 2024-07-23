В Украине втрое возросло количество граждан, готовых к территориальным уступкам ради мира: данные опроса по регионам

Количество украинцев, готовых к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украины, в мае 2024 года составило 32%. Во всех регионах оно выросло в три раза по сравнению с первой весной в условиях полномасштабной войны.

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И все же большинство граждан не согласны идти ни на какие уступки украинских земель, к которым стремится страна-агрессор Россия. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 16-22 мая и 20-25 июня этого года.

Согласно полученным данным, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года – до 26%, а уже в мае 2024 года – до 32%.

Доля тех, кто выступает против каких-либо территориальных уступок, соответственно, стабильно снижалась в указанный период. Однако, по состоянию на май 2024-го, большинство украинцев – 55% – выступали против любых территориальных уступок агрессору.

Среди тех, кто в целом готов к этому, 73% хотят ограждения от РФ – чтобы между Украиной и Россией были закрыты границы, визы и таможни (аналогичный показатель среди тех, кто против уступок – 79%).

Что касается целей РФ, то такие респонденты немного меньше испытывают экзистенциальность угрозы, но и среди них 46% считают, что враг стремится уничтожить украинскую нацию или осуществить физический геноцид (среди тех, кто против уступок – 68%).

Только 5% разделяют действительно пророссийский нарратив, что Кремль "стремится осуществить денацификацию и демилитаризацию без посягательства на независимость Украины".

В КМИС отметили, что на момент проведения этого опроса полномасштабная война продолжалась уже более двух лет, оккупанты начали повторное наступление на Харьковщине, были задержки с поставкой необходимого западного оружия. В этот же период Украину пытались расшатывать вопросом о легитимности президента, а еще вступил в силу закон о мобилизации.

"Поэтому то, что, несмотря на все сложности современных реалий, большинство украинцев продолжают отвергать территориальные уступки, говорит, что стакан наполовину полон. Безусловно, тревожные тренды есть и на них необходимо взвешенно и конструктивно реагировать, но не стоит и слишком драматизировать ситуацию", – прокомментировал результаты исследования исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Он подчеркнул важный факт: в контексте возможных "уступок" украинцы против "мира на любых условиях". А противоположности во взглядах украинцев специалист назвал вполне нормальной ситуацией для демократических обществ.

Отметим, что этот опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, проживавшими на подконтрольной Киеву территории Украины. В каждой выборке около 2% – это были граждане, переехавшие из ВТО. Социологи не спрашивали мнение тех украинцев, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года. Специалисты считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Как сообщал OBOZ.UA, недавний опрос Центра Разумкова показал, что 44% жителей тыловой Украины считают, что пора для официальных переговоров между Киевом и Москвой. Однако большинство украинцев не готовы принимать условия страны-агрессора для завершения войны.

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