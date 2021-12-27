Украинцы – об угрозах Кадырова: чего вы лезете? Вам здесь не рады, но выслушают в Гааге

Граждане Украины возмущенно отреагировали на заявления главы Чеченской Республики, входящей в состав России, Рамзана Кадырова о "планах относительно захвата" нашего государства. Они подчеркнули, мол, кто он такой, чтобы вмешиваться в дела другой страны и советовать ее президенту не ориентировать политику на Запад.

Украинцы посоветовали чеченскому лидеру заботиться о собственных территориях и напомнили историю. Мнениями поделились читатели OBOZREVATEL под новостью по этому поводу на Facebook-странице издания, а также журналисты, военные, политики в соцсетях.

"Кадыров пригрозил захватом Украины. Вот это очень хорошо. Нужно показывать такие заявления всем украинским любителям "русского мира". Не нравится "плохая Украина" – будете задворками средневекового султаната", – высказался член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

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Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram отметил, что украинцы не должны обращать внимание на высказывания Кадырова. Мол, "разве он уже свою страну отстоял, что умничает о других?".

"Каких-то путинских наместников слушать у меня нет желания – да ни у кого нет, кроме самих наместников. Чего вы лезете? Вам здесь не рады, но с радостью выслушают в Гааге. Кого-то по одной статье, кого-то по двум. Правда, Рамзан?" – подчеркнул парламентарий.

Со своей стороны экс-нардеп Борислав Береза отметил, что ждет реакции президента Украины Владимира Зеленского, которого в своих угрозах упомянул чеченский лидер.

"Уверен, что он сейчас сделает заявление и осадит Кадырова! Хотя это не точно. Просто есть еще один вариант. Зеленский может начать извиняться перед Кадыровым. По привычке. А может промолчать... Ждем реакцию Зеленского на заявление Кадырова, который получил одобрение на эти слова в Кремле", – написал политик в своем Telegram.

"Путинский прислужник Кадыров снова поговаривал, что готов силой присоединить Украину к Московии. Напомню, что в 1919 году дивизия из горцев, в которой было много промосковских чеченцев, в составе Белой армии также пыталась вернуть Украину к "единой и неделимой" и была полностью уничтожена махновцами. Можем повторить", – подчеркнул в Facebook полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко.

Некоторые украинцы в сети отметили, что тоже хотят услышать реакцию президента на угрозы. Другие подчеркнули, что на заявления "какого-то чеченского лидера" не следует обращать внимания. Еще кто-то подчеркнул, мол, пусть только попробует Кадыров "сделать шаг" к Украине – его достойно встретят наши защитники, показав, что "чеченские нелюди им не страшны".

"С интересом послушаю, что Рамзан будет говорить о Путине через месяц после его смерти. И с неменьшим интересом посмотрю, где он будет через два года после этого", "Это у них там болезнь какая-то – привязываться к Украине. Уже с чеченцами единственный народ хотят сделать", "А на кого вы обращаете внимание? На придворного, откормленного, жирного предателя, продавшего свою землю, свой народ? На предателя, подавляющего своих земляков? На свинтуса, что за деньги предал кровь своих предков?", "Кто такой Кадыров, что он себе позволяет. Пусть руководит у себя", "Сначала продал свой народ и ценности своих прадедов московскому КГБ, а теперь Украину страшит! Надо напомнить, что сильнейшую монгольскую армию уничтожили украинские казаки, и чеченские нелюди не страшны украинским защитникам!", "Украина им как кость в горле. Оставьте в покое", "Да пусть приходит, мы его встретим", – прокомментировали подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2020 года Кадыров обвинил Зеленского в якобы неспособности закончить "гражданскую" войну на Донбассе. Он потребовал, чтобы украинский лидер позвонил главе РФ Путину.