Украинцы – о переходе сферы обслуживания на госязык: какая разница теперь не прокатит

В Украине с 16 января вступила в силу статья закона, согласно которой сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. Обслуживание на другом языке может происходить только по просьбе клиента.

В последний день перед этим украинцы в сети стали шутить по поводу того, как теперь будут обстоять дела в ресторанах, кафе, магазинах, парикмахерских, аптеках, банках и т. д.

Так, кое-кто вспоминает о том, как сам переходил на украинский язык. В магазинах некоторых городов, как пишут пользователи, этот процесс начался еще 15 января. Также появились пояснения о том, как действовать, если где-то нарушается закон. Кроме того, в сети шутят по поводу языкового патруля:

"Языковой патруль уже готов",

"Какая разница – уже не прокатит",

"Было так: Здравствуйте, вам пакет нужен. С 16 января станет так: Доброго дня, вам пакет потрібен. На самом деле ничего страшного тут нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обязывает перейти на государственный язык всю сферу услуг, независимо от формы собственности.

За нарушение закона грозит штраф в 5100-6800 грн, однако его будут применять к систематическим нарушителям. Подробнее о законе и его действии – читайте здесь.