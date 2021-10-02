Украинцы не верят, что отопительный сезон пройдет спокойно – опрос

Большинство опрошенных украинцев не верят, что нынешний отопительный сезон в стране будет спокойным. Такого мнения придерживаются 80% респондентов, другого – 20%.

Опрос проводился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 1 октября. Трансляция велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зрителям задали вопрос: "Верите ли вы, что в Украине пройдет отопительный сезон спокойно?".

В начале блока, посвященного цене на газ, голоса распределились так:

73% опрошенных ответили, что не верят в спокойное прохождение отопительного сезона;

27% – верят.

Видео дня

В конце программы опрос провели повторно и цифры изменились:

80% не верят в то, что страна спокойно пройдет отопительный сезон;

20% – верят.

Ранее OBOZREVATEL писал, что отопительный сезон в Украине в 2021 году может начаться позже, чем обычно. Несмотря на то, что календарной датой включения отопления установлено 15 октября, это не значит, что батареи в домах по всей стране включат с этого дня. Обычно фактический старт отопсезона зависит от погодных условий. А в этом году добавились еще и проблемы с закупкой газа из-за высокими ценами.