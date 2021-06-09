Украинцы назвали виновного в войне на Донбассе: результаты соцопроса

Мнение украинцев о российско-украинской войне изменилась за последние 2 года. Большинство считает конфликт на Донбассе агрессией России против Украины.

Это продемонстрировал соцопрос, проведенный Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Согласно данным этого исследования 53,5% украинцев считают конфликт на востоке страны агрессией РФ с использованием местных боевиков.

Причем за последние 1,5 года количество сторонников такой точки зрения возросла с 45%. Несмотря на то, что такая позиция более популярна на Западе и в Центре, во всех других регионах поддержка именно такого определения конфликта существенно увеличилось.

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В частности, по областям:

в западных выросла с 64% до 74%,

в центральных областях с 54% до 62%,

в южных регионах с 22% до 31%,

в восточных территориях с 24% до 33%.

В то же время 71% опрошенных твердо уверены, что между Украиной и Россией идет война. Эта мысль преобладает по всей территории страны, однако показывает тенденцию роста из восточных регионов - 48%, в западных - 91%.

В том, что Россия контролирует так называемые "ДНР" и "ЛНР" и руководит их политическими и военными действиями, уверены 48%.

В том, что Вооруженные Силы РФ участвуют в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР" – 47%.

А в том, что Россия поставляет оружие этим самопровозглашенным формированием уверены 43%.

Такие мысли преобладают в западных, центральных и южных областях, в то время, как в восточных каждый из вариантов поддерживают 31 - 38% граждан.

При этом 35% опрошенных уверены, что РФ оказывает гуманитарную помощь ОРДЛО, а 27% считают, что Кремль оказывает поддержку псевдореспубликам исключительно дипломатическим путем.

Напомним, почти половина украинцев поддержала запрет каналов Медведчука. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".