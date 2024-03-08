Украинцы назвали Порошенко лидером оппозиции – опрос КМИС

Киевский международный институт социологии провел социологический опрос, в ходе которого, в частности, респондентам ставился вопрос, кого они считают лидером оппозиции. Больше респондентов лидером оппозиции считают Петра Порошенко. Главу "Евросолидарности" лидером оппозиции больше всего респондентов назвали во всех регионах Украины.

На втором месте с результатом в 17% – С. Притула. Далее следуют Д. Разумков (7%), Ю. Тимошенко (5%), А. Арестович (2%), Ю. Бойко (2%). Кроме этого, 4% респондентов назвали свой вариант, из которых 3% ответили, что, по их мнению, лидером оппозиции является В. Залужный.

Остальные респонденты (треть опрошенных) не смогли определить, кто является лидером оппозиции или считают, что в Украине вообще нет политической оппозиции.

Как отметил в комментарии Исполнительный директор КМИС А. Грушецкий, 93% украинцев хотят видеть Украину полноценно функционирующей демократией, а 70% считают, что власть следует критиковать за возможные ошибочные решения и действия. Поэтому функционирование политической оппозиции важно для развития Украины, и сейчас большинство украинцев считают, что в Украине есть оппозиция и имеют свое мнение, кто является ее лидером.

"Вместе с этим в феврале 2024 года мы спрашивали о факторах успеха Украины в войне с российским агрессором, и многие украинцы говорят о сохранении общественного единства (и по линии власть-общество, и по линии власть-оппозиция). Поэтому хотя оппозиционная деятельность важна, но она должна сохраняться в конструктивных рамках", – говорит социолог.

Исследование проводилось 17-28 февраля 2024 года. Методом телефонных интервью опрошено 2008 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4%.

Ранее Европейский Парламент в Резолюции, принятый 29 февраля, отдельным пунктом отметил обеспокоенность по поводу ограничений для демократической оппозиции осуществлять парламентскую дипломатию.

"Европейский парламент выражает обеспокоенность ограничением выезда за границу депутатов Верховной Рады Украины; считает, что это можно считать неизбирательным ограничением политической деятельности избранных членов парламента, в том числе представляющих оппозицию; твердо верит, что во время войны не следует пренебрегать каким-либо политическим ресурсом, который может представлять дело Украины на любом международном форуме", – говорится в Резолюции.

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен во время Конгресса ЕНП тепло поздравила лидера "Евросолидарности", которому подписали международную командировку в последний момент после вмешательства западных политиков. Она отметила, что приезд Петра Порошенко в Бухарест на Конгресс Европейской народной партии – это признак демократии.

В Резолюции ЕНП "План Европейского Союза для обеспечения победы Украины", принятой по итогам Конгресса, Европейская народная партия также отмечает, что полная поддержка Украине во внедрении необходимых реформ будет предоставлена при условии обеспечения украинскими властями уважения эффективных демократических механизмов и институтов, включая многие систему, верховенство права, свободы медиа, прав оппозиции и соблюдение прав человека.

Напомним, что пятого президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко 1 декабря не выпустили за границу на международные встречи, в частности, он должен был принять участие в Форуме Международного демократического союза в Вашингтоне, где были запланированы двусторонние встречи со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Кроме того, планировались переговоры с руководством польского Сейма, отметив первый заместитель спикера Александр Корниенко.

Против Петра Порошенко распространяют больше негативных сообщений в анонимных Telegram-каналах.

Как ранее сообщали в "Евросолидарности", уголовные дела против Петра Порошенко, которые были открыты после президентских выборов 2019 года, до сих пор не закрыты.