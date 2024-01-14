Украинцы могут оформить больничный на 5 дней без посещения врача: как это сделать

Украинцы, имеющие симптомы COVID-19, гриппа или ОРВИ, могут получить больничный на пять календарных дней дистанционно во время военного положения. Эта норма применялась еще во время пандемии и позволяла врачу выписывать медицинское заключение о временной нетрудоспособности пациента без личного приема.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Если необходимо продлить срок медицинского свидетельства о временной нетрудоспособности более пяти календарных дней, пациент обязательно должен явиться на личный прием к врачу.

В случае выявления симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может консультироваться с врачом дистанционно с помощью телефона, интернет-телефонии или телемедицинской связи. Врач, опираясь на информацию, полученную при обращении и опросе пациента, может выдать медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Также врач может выписать электронный рецепт для назначения лечения. Важно отметить, что даже первый электронный рецепт теперь можно получить без личного визита к врачу. Министерство здравоохранения вводит изменения, чтобы упростить взаимодействие пациентов с врачом и минимизировать самолечение.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 10 января, Верховная Рада поддержала в первом чтении и взяла за основу законопроект №10343 об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ. Благодаря документу украинское военное медобеспечение перейдет к стандартам НАТО.

Ранее сообщалось, 21 декабря 2023 года депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли законопроект о легализации медицинского каннабиса, разрешающий использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования. Закон вступит в силу через полгода после его опубликования, так что заработает ориентировочно во втором полугодии 2024 года.

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