Украинцев ждет контрастная погода: синоптики уточнили прогноз на среду. Карта

Погода в Украине в среду, 12 мая, будет дождливой примерно в половине областей. В остальных регионах – ясно и солнечно.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Ночью минимальная температура воздуха составит 5 градусов тепла, а днем местами до +25 (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут в южных, восточных, а также части северных областей. На остальной территории сухо.

Ночью ожидается от 5 до 10 градусов, днем +14… + 17, на западе до 25 тепла.

В Киеве без осадков, ночью от 8 до 10 тепла, днем +14… +16.

Также в южных, большинстве восточных, западных, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской и Житомирской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, в связи с оттепелью в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщал OBOZREVATEL, погоду в Украине в среду обусловят атмосферные фронты и циклон. Кроме дождей, местами ожидаются грозы.