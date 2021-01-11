Украинцев возмутило заявление Зеленского о новом пересмотре тарифов на газ

Украинцев возмутило заявление президента Владимира Зеленского о том, что власть "не может позволить рост цен" на газ, и анонс нового и "справедливого" решения по тарифам.

Они оставили многочисленніе комментарии под новостью, опубликованной OBOZREVATEL в соцсети. Глава державы сказал, что голубое топливо дорожает в Европе, и это приводит к росту цен в Украине, однако рядовые граждане с ним не согласились.

"Миру мир, солдату – дембель, каждому мужику по две бабы, каждой женщине по мужику. Вот примерно так переводится это заявление. Да, и еще вода мокрая", – написал Иван Маляр.

"То, что он" заявляет, анонсирует, поручает" – это все до фонаря... Но всем все ясно, что с самого начала этот, прости господи, "актер" очень плохо играет роль. Ничего оно не решает, он просто аватар в чьих-то руках", – заявил Дмитрий Родак.

"Как они хорошо умеют оставлять народ в дураках. Прям мастера высочайшего класса", – высказала свое мнение Марла Фриксен.

"Для начала, власть, поднимите украинцам европейские зарплаты и пенсии, а потом гонитесь за ценами европейскими", – уверен Вася Цанько.

"Напишите, в какой стране за транспортировку газа по собственным трубам платят деньги", – заявила Наталья Варварук.

"А вы на зарплаты и пенсии смотрите европейские? Ни зарплаты, ни работы, только драконовские поборы. А они еще хорошие... не допустят... вроде без их ведома происходит повышение..." – написала Оксана Грабарская.

"Сначала повысили, спихнули все на [Петра] Порошенко, теперь Зе говорит снизить, только вот забывает сказать, что уже почти два года как Порошенко не президент", – высказался Степан Шевчук.

"А ты что, не знал, что делается в государстве? Тогда какой из тебя президент..." – считает Николай Зеленский.

"Очередной лохотрон, чтобы успокоились. Опять "соберемся", вновь "подумаем". Как всегда", – сказал Феликс Шевченко.

Украинцы возмутились заявлением президента Facebook Оbozrevatel

Они не согласились с доводами Зеленского о причинах роста коммунальных тарифов Facebook Оbozrevatel

Читатели оставили сотни комментариев под публикацией о тарифах Facebook Оbozrevatel

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президентская партия взялась за подготовку так называемого плана антикризисных мероприятий для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.

Он заверил, что план будет наработан и обнародован в ближайшие дни, хотя сам нардеп на момент заявления, по данным СМИ, отдыхал на острове Занзибар в Танзании.

Как сообщил OBOZREVATEL, с декабря "Нафтогаз" повысил тарифы для украинских производителей тепла и горячей воды на 13,54% – до 6103,1 грн за тысячу кубометров газа, без учета НДС. В результате цены на отопление и горячую воду вырастут на 10,8%.

Новые тарифы вызвали возмущение у украинцев, акции протеста прошли во многих регионах страны, в частности в Николаеве, Полтаве и Полтавской области, на Днепропетровщине, в Черновицкой области и других.