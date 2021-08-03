Украинцев с паспортами России хотят лишать гражданства: что ждет жителей Донбасса и в чем проблемы законопроекта

Украинцев, которые владеют паспортами Российской Федерации, автоматически будут лишать гражданства. Такое решение примут после доказательства, что российский паспорт был получен добровольно. У жителей неподконтрольных территорий Донбасса тоже будет возможность вернуть себе украинское гражданство, но лишь после завершения всех необходимых проверок.

Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде, хотя эксперты положительного эффекта от инициативы не видят. Почему и в чем суть документа – рассказывает OBOZREVATEL.

Законопроект инициировали три народных депутата разных политических сил. Однако его автором является внефракционный нардеп Оксана Савчук, которая таким образом борется с вероятным двойным гражданством нардепа Андрея Аксенова. Соответствующую информацию она просила проверить президента, но из-за отсутствия реакции взялась за дело сама.

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"Если человек добровольно получает паспорт гражданина РФ, тогда он автоматически теряет гражданство Украины", – сказала о законопроекте автор.

Информацию о нардепе Аксенове проверяли в Службе безопасности Украины. Там заявляли, что не имеют документов, подтверждающих этот факт. Однако другие депутаты даже показали фото заявления, которое содержит в себе данные о российском паспорте тогда еще мэра одного из городов Донецкой области.

Добавим, что в Украине введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому чиновники должны заполнять в декларации информацию о гражданстве другой страны или документах, которые дают право на постоянное проживание в другом государстве.

Несмотря на желание автора законопроекта доказать наличие российского паспорта у депутата, нормы будут касаться всех граждан, если найдут поддержку в парламенте. То есть, украинцы из временно оккупированных территорий Донбасса также могут потерять гражданство, если паспорт страны-агрессора они получили добровольно и это был их сознательный выбор.

По данным СМИ, по состоянию на май 2021 года Россия раздала более полумиллиона паспортов жителям Донбасса. По данным российских ресурсов, из ОРДЛО поступает более тысячи заявок в сутки на получение гражданства страны-агрессора. Россия же, в свою очередь, прекращать паспортизацию на оккупированных территориях тоже не намерена.

Но Савчук отмечает, что законопроект "не будет касаться людей, которые получили паспорт под давлением или принуждением". По ее словам, выяснить это можно будет без проблем: "Например, можно исследовать, говорила ли людям власть "ДНР/ЛНР" соответствующими указами и в обязательном порядке получать паспорт".

Однако пояснить полностью всю процедуру и то, как именно будут лишать украинского гражданства, нардепы пока не могут. Ответ на все вопросы один – документ будут дорабатывать.

"Люди, которые имеют российский паспорт, могут отказаться от него. Мы всегда можем откорректировать этот закон таким образом, что никто особенно от него не пострадает. Но те, кого хотят использовать в гибридной войне или кто и сам хочет выступать против Украины, очевидно, должен делать выбор", – прокомментировал OBOZREVATEL инициатор документа, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

Сейчас в тексте законопроекта не прописана ни одна процедура, которая будет определять механизм получения российского гражданства. Без таких норм не понимают потребность в законопроекте и в Трехсторонней контактной группе.

"Я не знаю, каков будет механизм, это очень трудно проверить. Если мы говорим о чиновниках или людях, которые хотят быть депутатами, то для них можем установить барьер. И такие люди смогут пройти принудительную проверку в качестве кандидатов. А если о гражданах, то как можно проверить такое количество людей и на каких основаниях – мне все это непонятно", – сказал в комментарии OBOZREVATEL член ТКГ Денис Казанский.

Автор документа считает, что можно было пойти путем, когда президент подпишет указ, тогда бы изменения пришлось вносить в Избирательный кодекс и в Конституцию. Но сейчас предлагают только дополнить статью Закона "О гражданстве Украины" и утверждают, что Конституция не нарушается.

Эксперты отмечают: несмотря на то, что в Украине никого не наказывают за двойное или даже тройное гражданство, комиссия при президенте рассматривает такие случаи выборочно, но индивидуально. А теперь лишение гражданства будет автоматическим, хотя индивидуальный подход к каждой ситуации должен остаться.

Конституция, в свою очередь, запрещает именно автоматическое лишение гражданства. Из-за таких несогласованностей юристы эффекта от инициативы не видят, заявила юрист и член Совета общественного контроля НАБУ Злата Симоненко.

"У нас, согласно Конституции, есть единое гражданство, которое не зависит от того, чье оно – РФ, другой страны или Украины. В данном случае, по общему принципу, гражданство Украины и так останавливается в момент того, когда человек получил другое гражданство", – сказала она.

Однако на практике такая система не действует. И лицо с украинским гражданством легко получает другое, при этом оставляя себе украинский паспорт. Поэтому если и надо менять законодательство, то в части проверки наличия двойного гражданства. Здесь юристы советуют привлекать СБУ, СНБО и другие органы. Но уверяют, что и таким образом проблему на Донбассе не решить.

"Люди, которые оказались там и получили гражданство РФ – может это их единственный способ выжить на той территории", – считает юрист.

Также она отметила, что если лицо уже имело украинское гражданство, то сможет его вернуть. Однако это не будет автоматическая процедура, для этого нужно подавать документы, устанавливать обстоятельства и проводить проверки.

В сети законопроект уже обсуждают. Он вызывает у украинцев шквал эмоций. Комментаторы разделились на "за" и "против".

Волнует людей и то, возьмутся ли депутаты за паспортов остальных стран, а не только РФ. Но инициаторы документа подчеркнули, что инициатива направлена только на российские паспорта.

"Я убеждена, что в жизни человек должен выбрать гражданство одной страны. Но этот закон касается только РФ, так как сейчас видим в этом самую большую проблему", – сказала Савчук.

Что означает в понимании депутатов "автоматическое лишение гражданства" – все еще загадка. Текст законопроекта уместился на одной странице, никаких механизмов и процедур там не описали. Очевидно, что инициативу придется дорабатывать. Но почему же она вышла в свет в таком виде – вопрос тоже открытый.