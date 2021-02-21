Украинцев предупредили об опасности потепления: прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине в понедельник, 22 февраля, будет преимущественно солнечной за исключением нескольких областей, где ожидаются осадки.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, из-за повышения температуры и таяния снега есть большая вероятность падения сосулек, поэтому украинцам следует быть осторожными и внимательными (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца).

Мокрый снег пойдет только в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью еще морозная – от 0 до 3 градусов в большинстве регионов, на западе -3 -7.

Днем в северных, восточных и центральных областях от 3 до 6 тепла, на юге и западе +4 +9.

Погода в Киеве в понедельник будет солнечной, ночью от 0 до 2 мороза, днем +3 +5.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали потепление в начале недели, с 22 февраля, до +14.