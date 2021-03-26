Украинцев предупредили о скачках температуры и дождях: появился прогноз погоды на выходные

На выходных, 27 и 28 марта, Украину ожидают температурные перепады, а также переменная облачная погода и дожди.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Так, по ее прогнозу, в субботу влажные облака будут держаться над всем Левобережьем. Поэтому в той части страны возможны небольшие осадки.

"Однако на остальной территории – без них. В воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные и центральные области, а вечером фронт дойдет до Одесской области. Восточная часть 28 марта побудет в сухой погоде", – отметила метеоролог.

Что касается температуры, то 27 марта в Украине повсеместно должно потеплеть до +8...+13 днем. Больше всего воздух прогреется на западе – до +10...+16 градусов, а свежее всего будет на Донеччине, Луганщине, в Днепре с районами и в Запорожье – в пределах +7...+9 градусов.

Однако уже в воскресенье, 28 марта, из-за деятельности холодного атмосферного фронта на западе Украины снова похолодает до +6...+9 градусов, хотя на остальной территории еще задержится тепло.

"В понедельник-вторник свежая погода охватит большинство наших областей, однако, надеюсь, что 31 марта – 1 апреля наконец настоящее весеннее тепло вернется и воцарится", – добавила Диденко.

Что касается Киева, то там, согласно ее прогнозам, в субботу осадков не ожидается, однако в воскресенье пойдет дождь. Температура воздуха в субботу в столице будет на уровне +10...+12 градусов в течение дня. В воскресенье она несколько снизится из-за осадков.

"В понедельник-вторник в Киеве снова посвежеет, однако уже со среды и в начале апреля потеплеет до +15 градусов. Еще немного – и весна взорвется зелеными листочками и нежными солнечными цветами", – подытожила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в южные и юго-восточные области Украины ночью и утром пришел мокрый снег с дождем и даже гололед. На остальной территории страны установилась солнечная и сухая погода.

Между тем украинский народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что 29 марта в Украине существенно потеплеет. По его ожиданиям, ближе к середине апреля прогнозируется до 18-20 градусов, затем температура продолжит повышаться. В то же время в отдельные дни ожидаются сильные дожди.