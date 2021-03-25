В Украину идет потепление: где в пятницу ожидается солнечная погода. Карта

В пятницу, 26 марта, в южных и юго-восточных областях Украины ночью и утром ожидается мокрый снег с дождем. Местами возможно налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории страны должно быть солнечно и без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, на западе, севере и востоке Украины ночью будут небольшие морозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 0. Днем по стране ожидается от 5 до 11 тепла, сильнее всего воздух прогреется на юго-западе Украины.

В Киеве ожидается солнечный день, ночью температура опустится до 2 градусов мороза, днем будет 7-9 градусов тепла.

В субботу, 27 марта, в Украине без осадков. В воскресенье же, 28 марта, в западных, днем также в северных и большинстве центральных областей небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, сообщили на странице Укргидрометцентра в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре в Украине потеплеет благодаря приходу антициклона Margarethe, который вытеснит холодные фронты с циклоном.

При этом на Пасху, которая в этом году выпадает на 2 мая, будет холодно. По словам народного синоптика Леонида Горбаня, тепла в последний месяц весны можно не ждать.