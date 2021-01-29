Трассу Киев – Одесса парализовал снег: пробки растянулись на 30 км. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Трасса Киев – Одесса. Пробки

Снегопады в Украине, которые продолжились третьи сутки подряд, привели к значительному осложнению движения на автодороге М-05 Киев – Одесса. На 29 января самым проблемным там стал отрезок Знаменка – Ревова, где образовался значительный затор.

Для фур было полностью закрыто движение в направлении столицы. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы осмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам спасателей, на трассе наблюдались переметы протяженностью до 30 км, в которых заблокированными оказались до 300 крупногабаритных транспортных средств.

На трассе Киев – Одесса ограничили движение из-за непогоды

Если фуры не пускали в Киев, то легковым автомобилям проезд был обеспечен по двум полосам в направлении Одессы в обоих направлениях.

Осложнение движения на трассе Киев – Одесса

На участке Знаменка – Ревова работало 23 единицы техники и 34 работников, из которых от ДСНС – 9 ед. тех. и 20 спасателей.

Пробки на участке Знаменка – Ревова трассы М-05
Трассу Киев – Одесса утром 29 января было частично перекрыто

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января из-за обильных снегопадов на дорогах Украины участились случаи ДТП, в которых были пострадавшие.

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