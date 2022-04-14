Украинцев предупредили о новой кибератаке, нацеленной на похищение данных: что нужно знать

В Украине зафиксирована новая кибератака, нацеленная на простых украинцев, для которой используются "горячие" военные темы, в частности, мобилизация. Ее цель – похищение данных.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила о массовом распространении среди граждан Украины опасных XLS-документов с названием "Мобилизационный регистр.xls".

Отмечается, что открытие такого документа приведет к запуску на компьютере вредоносной программы IcedID, также известной как BankBot. Она относится к классу "банковских троянских программ" и, среди прочего, обеспечивает похищение аутентификационных данных.

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Напомним: ранее Госспецсвязи предупредила о новой кибератаке на государственные органы Украины. В ведомстве сообщили о распространении опасных электронных писем под заголовком "Информация о военных преступниках РФ". Если жертва откроет такое письмо, злоумышленники получат удаленный доступ к ее компьютеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области разоблачили предателя, который через мессенджеры передавал оккупантам стратегически важную информацию. Он "сливал" россиянам координаты объектов военной инфраструктуры. По факту нарушения ч. 1 ст. 110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) открыто производство.