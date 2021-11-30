Украинцев, имеющих земельные паи, обложили новым налогом

Отныне все украинцы, в собственности которых есть земельные паи, обязаны будут платить минимальный налог в 1,5 тысячи грн с каждого гектара. Такая норма содержится в так называемом "ресурсном" законе, который сегодня приняла во втором чтении и в целом Верховная Рада.

Налоги придется платить также, если участок расположен в черте города (фактически, это огород): если размер этого огорода 0,5 га (50 соток), придется платить фиксированный налог. Причем даже если человек выращивает на нем продукцию исключительно для собственного потребления, и не продает ее на рынке.

Что касается сельскохозяйственных земельных участков, которые расположены за пределами населенных пунктов – то они должны будут платить не менее минимальной суммы налога, примерно 1500 грн с 1 гектара.

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Характерно, что это повышение никак не повлияет на крупные агрохолдинги, так как они не являются владельцами земли - исключительно на небольших фермеров и имеющих землю крестьян.

Как известно, сегодня Верховная Рада приняла в целом законопроект №5600. Этим законом повышаются налоги для целого ряда отраслей, в том числе – для производителей алкоголя и продуктов питания. Также вводится налог на продажу недвижимости в 18%.