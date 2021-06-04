Украинцам придется поменять паспорта и отказаться от книжечек: какие новшества подготовили в Раде

Бумажные паспорта в виде книжечек в Украине скоро останутся в прошлом. Государство планирует перевести всех граждан на использование ID-карт едва ли не в принудительном порядке. Но даже в этом процессе эксперты нашли немало проблем, которые власти еще предстоит решить.

Сам законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще в середине 2020 года, но лишь теперь его вынесли для рассмотрения в зале. К чему именно готовиться украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине ID-карты начали выдавать с 2016 года тем, кто получал паспорта впервые. С того времени они, как и бумажные книжечки, являются одинаково официальными документами. Однако тогда же у всех граждан появилась возможность по желанию обменять бумажный вариант на цифровой.

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В законопроекте уточнили, что за все время "пластиковых" паспортов выдали лишь около 3 млн и такие показатели считаются низкими. Поэтому решили добровольно-принудительно перевести граждан на е-паспорта. В будущем украинцам будут менять бумажные паспорта на ID-карты:

по достижении 25 лет;

по достижении 45 лет.

То есть тогда, когда граждане обязаны вклеивать в паспорта свои новые фотографии. Когда украинцы будут сдавать для процедуры документы в виде книжечки, им будут возвращать уже пластиковые паспорта.

Также рассматривается вариант с тем, чтобы признать бумажные паспорта недействительными в случаях:

изменения фамилии, имени или отчества, даты и места рождения;

обнаружения ошибки в информации, внесенной в паспорт;

непригодности из-за заполнения всех страниц;

внесения сведений, непредусмотренных законодательством;

потери документа;

смерти лица, которому выдали паспорт;

окончания срока действия;

прекращения гражданства.

После принятия закона бессрочно пользоваться бумажными паспортами смогут те украинцы, которым уже исполнилось 45 лет и у которых вклеены все необходимые фотографии. Но если такой гражданин захочет изменить семейное положение, фамилию, место жительства или потеряет паспорт, то в итоге он все равно получит ID-карту.

Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде по инициативе правительства, а остальные комитеты позже его поддержали. Однако есть вероятность, что ко второму чтению будут внесены коррективы. Нардеп из профильного комитета от "Слуги народа" Игорь Фрис рассказал OBOZREVATEL, почему решили заменить бумажные паспорта на пластиковые:

технические трудности

"Нет паспортов-книжечек, их не будет, их не будут выпускать. Есть только остатки. По данным Государственной миграционной службы, оборудование, которое выпускает их, вывели из эксплуатации год или полтора назад", – сказал нардеп.

борьба с рейдерством на временно оккупированных территориях

"Огромное количество паспортов осталось на оккупированных территориях, используются полным ходом с подделкой. И огромное количество прав на недвижимое имущество при смене на корпоративные права на недвижимость по таким паспортам было рейдерским способом захвачено. Невозможно проверить подлинность такого документа по данным Единого демографического реестра", – сказал Фрис.

Паспорта в форме ID-карт нравятся не всем украинцам, и немало критики было еще с самого начала их появления. Несмотря на то, что такой паспорт можно использовать онлайн в приложении Дія, некоторые выдержки приходится распечатывать и носить с собой отдельно. Да и считыватели для документов доступны не всем. В Раде заверили, что о проблемах знают и исправят их.

"Эта проблематика связана с тем, что даже нотариусы не имеют доступа к единому демографическому реестру, в котором указана информация, которая меняется. Когда выдается карточка, то на чип записываются первичные данные, и он не подлежит перезаписи. Но в любом случае предоставление доступа к единому демографическому реестру – это правило другого законопроекта, который был поддержан комитетом. Просто надо предоставить доступ к реестру лицам с соответствующими государственными функциями и проблемы будут решены автоматически", – заверил Фрис.

Юристы же отмечают, что в странах ЕС карточки могут аккумулировать всю информацию, в частности, медицинскую и налоговую, в отличие от ID-карт в Украине. Поэтому перед тем, как отбирать бумажные документы, нужно сделать комфортным использование е-паспортов.

"Мне кажется, что это долговременная история. Действительно, рано или поздно мы все перейдем на ID-карты. Вместе с тем, я вижу на сегодня две проблемы: большое количество населения Украины и невозможность одновременно всех перевести, а вторая – это сохранение всей персональной информации. Многие страны сталкиваются с тем, что очень трудно сохранить базу, чтобы к ней никто не имел доступа", – прокомментировала OBOZREVATEL юрист Злата Симоненко.

Кроме того, она выделила и жителей временно оккупированных территорий, ведь в уголовной юстиции действительно много дел о подделке документов. Также есть лица, которые одновременно имеют паспорт гражданина Украины, России и "документы" террористических "Л/ДНР". И невозможно точно установить, какой паспорт у них есть.

"Как это будет работать с людьми из оккупированного Донбасса или Крыма, трудно сказать. Мне кажется, это первый этап на пути, который будет продолжаться лет 10, чтобы всех перевести и нормально все сделать", – добавила юрист.

Процесс цифровизации документов запущен и от него никуда никто не денется. Гражданам в любом случае придется привыкать и приспосабливаться к изменениям, а также к сложностям, которые могут возникнуть из-за несовершенного законодательства. Итак, станут ли для украинцев удобными в использовании ID-карты и как быстро всех граждан на них переведут, покажет время.