Украинцев будут учить онкосознания в YouTube: Национальный институт рака запустил всеукраинский информ-проект

Национальный институт рака запустил всеукраинский информ-проект "ОНКОсознание" для поддержки украинцев в борьбе с раком.

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Это цикл видеопрограмм, в которых ведущие специалисты, опытные врачи Национального института рака дают исчерпывающие ответы на частые вопросы пациентов и их родственников, развенчивают мифы и дают полезные советы. Проект позволит расширить границы осведомленности, предоставив тысячам украинцев специализированную информацию о раке и спасти жизнь.

Первый цикл программ разработан накануне месяца осведомленности о колоректальном раке при поддержке международной французской фармацевтической компании Сервье Украина. 7 информационных программ о колоректальном раке будут появляться ежедневно в течение недели на YouTube-канале проекта https://www.youtube.com/@onkosvidomist/.

В мире колоректальный рак занимает ведущие позиции среди онкологических болезней – 1,8 миллиона новых случаев и около 800 тысяч смертей было зафиксировано в прошлом году.

“По данным Национального реестра, колоректальный рак занимает второе место в структуре заболеваемости и смертности в Украине. Каждый год впервые выявляют около 15 тысяч новых случаев. Из впервые выявленных пациентов в один год не проживает около 25%. Мы должны говорить с людьми о раке. Откровенно, прозрачно, постоянно сознательно. Говорить, чтобы качественно проинформировать и своевременно выявить, говорить, чтобы поддержать, говорить, чтобы помочь побороть", – рассказывает Елена Ефименко – и.о. генерального директора ГНП "Национальный институт рака".