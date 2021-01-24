Украинцам удалось за два дня собрать спасительную сумму для тяжелобольного малыша

Всего лишь за два дня удалось собрать необходимые 156 тысяч гривен на реабилитацию 4-летнего Михаила, у которого детский церебральный паралич и сенсорная аллалия.

Об этом на своей странице в Facebook написала его мама Анна Заводаева, поблагодарив всех за такую поддержку.

"Ребята, Вы замечательные, добрые и открытые. Спасибо Вам огромное, что поддержали Мишеньку в его нелегкой борьбе. Такая одна огромная эйфория радости и счастья. Хочу обнять мысленно каждого, кто всегда с нами рядом, помогает и переживает за Мишеньку", – отметила она.

Напомним, два дня тому назад, 22 января, украинка Анна Заводаева обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь ее 4-летнему сыну Михаилу в лечении тяжелой болезни.

Год назад OBOZREVATEL уже обращался с просьбой помочь Анне, тогда, благодаря огромному количеству неравнодушных, ей удалось собрать огромную сумму. За это время малыш добился огромных успехов, многому научился и даже пошел в детский сад. Но деньги на новую реабилитацию нужны были снова.

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал историю Миши. Тогда, чтобы начать курс реабилитации, ему нужна была сумма 31 600 грн.

"Мне никак нельзя сделать неверный шаг. Я обещала… Я должна спасти своего ребенка. Я ему обещала!" – писала его мама.