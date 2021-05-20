Украинцам показали коллекцию казацких флагов ХVII века в музее Швеции. Фото

В сети появилось фото уникальной коллекции флагов запорожских казаков, которая хранится в Европейском союзе. Она включает 12 знамен.

Фотографию обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Она сразу же собрала 245 репостов и более 700 лайков.

"Казацкие флаги 1651 года, которые до сих пор находятся в Военном музее Стокгольма (Швеция)", – отметили авторы публикации.

Пользователи сети обратили внимание на то, что практически на всех полотнах изображены кресты и полумесяцы, что оказалось символическим для того времени месседжем.

"Еще раз подтверждает то, что казаки – это крестоносцы", "Это означало доминирование христианства над другими вероисповеданиями. А кресты – типичные, которые в свое время были у крестоносцев", – написали в комментариях.

"Большинство знамен, которые сохранились до наших дней, содержат равносторонний казацкий крест и восьмиконечные звезды, иногда в сочетании с изображениями полумесяца – символом христианско-мусульманского общеевропейского противостояния", "Мальтийский крест здесь есть. В период развития Гетманщины развивались достаточно тесные связи между Мальтийским орденом и Запорожской Сечью. Князь Дмитрий Вишневецкий, который организовывал Запорожскую Сечь, развивал ее по образцу Мальтийского ордена", – продолжилась дискуссия под постом.

Также заметим, что кресты на боевых знаменах казаков стали прообразом для символики современных Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани показал архивное фото памятника запорожским казакам в городе Тамань на Кубани. Сейчас он является частью Краснодарского края Российской Федерации, однако основали его именно украинские воины как свое первое поселение в этом регионе.