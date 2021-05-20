Украинцам показали коллекцию казацких флагов ХVII века в музее Швеции. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Казацкие боевые знамена

В сети появилось фото уникальной коллекции флагов запорожских казаков, которая хранится в Европейском союзе. Она включает 12 знамен.

Фотографию обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Она сразу же собрала 245 репостов и более 700 лайков.

"Казацкие флаги 1651 года, которые до сих пор находятся в Военном музее Стокгольма (Швеция)", – отметили авторы публикации.

Коллекция казацких флагов

Коллекция казацких флагов в музее Стокгольма

Пользователи сети обратили внимание на то, что практически на всех полотнах изображены кресты и полумесяцы, что оказалось символическим для того времени месседжем.

"Еще раз подтверждает то, что казаки – это крестоносцы", "Это означало доминирование христианства над другими вероисповеданиями. А кресты – типичные, которые в свое время были у крестоносцев", – написали в комментариях.

Коллекция казацких флагов

Коллекция казацких флагов

"Большинство знамен, которые сохранились до наших дней, содержат равносторонний казацкий крест и восьмиконечные звезды, иногда в сочетании с изображениями полумесяца – символом христианско-мусульманского общеевропейского противостояния", "Мальтийский крест здесь есть. В период развития Гетманщины развивались достаточно тесные связи между Мальтийским орденом и Запорожской Сечью. Князь Дмитрий Вишневецкий, который организовывал Запорожскую Сечь, развивал ее по образцу Мальтийского ордена", – продолжилась дискуссия под постом.

Коллекция казацких флагов

Также заметим, что кресты на боевых знаменах казаков стали прообразом для символики современных Вооруженных сил Украины.

Флаг современных ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани показал архивное фото памятника запорожским казакам в городе Тамань на Кубани. Сейчас он является частью Краснодарского края Российской Федерации, однако основали его именно украинские воины как свое первое поселение в этом регионе.

Украина