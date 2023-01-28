Украинцам объяснили, имеет ли право работодатель требовать документы о военном учете

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года. В связи с этим многих людей интересует вопрос, могут ли работодатели требовать документы о военном учете новых и старых работников.

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Ответ на этот вопрос дал адвокат Богдан Пересада. Он отметил, что формально у работодателя есть право просить предоставить соответствующую информацию, но уволить человека с работы в случае непредоставления такой информации он не может.

По словам адвоката, работодатели обязаны вести Списки персонального военного учета на предприятии и с этой целью могут осуществлять проверку у граждан Украины при принятии на работу наличия военно-учетного документа или отражения в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться с использованием мобильного приложения Дія.

Богдан Пересада пояснил, что прием на работу мужчин производится только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ или подразделениях Службы внешней разведки.

Также, по его словам, работодатель должен при принятии на работу под личную подпись доводить до призывников, военнообязанных и резервистов правила военного учета и в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу или увольнения с работы сообщать об этом соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

То есть при принятии на работу работодатель должен запросить военно-учетный документ и только после этого принимать человека на работу.

"Формально у работодателя есть право просить вас предоставить соответствующую информацию, поскольку она нужна ему для ведения Списков персонального военного учета на предприятии, но, например, по моему мнению, вас нельзя уволить с работы, если вы не предоставите работодателю такую информацию или предоставите ее в неполном объеме", – подытожил адвокат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 ноября в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 19 февраля 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Обычно в первую очередь в армию забирают тех, кто имеет опыт по военному делу. В то же время некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

Вместе с тем в январе 2023 года участились случаи, когда украинцам начали на улице силой и с бранью вручать повестки в военкомат. Снятые очевидцами в разных уголках страны видео начали появляться в сети.

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