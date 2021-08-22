Украинцам на 22 августа пообещали 'приятную и пушистую' погоду. Карта

В Украине в воскресенье, 22 августа, ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего будет на юге и на востоке страны. Ближе ко Дню Независимости начнутся дожди.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, только в западных областях возможны локальные грозовые дожди.

"Воскресенье в Украине ожидается теплым и солнечным. Воздух будет не обжигающим, а приятным и пушистым, как кошачий живот. В течение дня ожидается +22...+27 градусов, разве что на востоке и юге до +28 градусов", – написала Диденко.

Видео дня

По данным Укргидрометцентра, 22 августа в Киеве температура достигнет +26 градусов, осадков не будет. На юге, в Одесской и Херсонской областях, температура будет выше – до +27 градусов. На западе, во Львовской и Ивано-Франковской областях, жары ожидать не стоит, прогнозируется +24 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL :