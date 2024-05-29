Украинцам будут выплачивать деньги для возвращения в Украину, – Гончаренко

Комитет ПАСЕ по миграции, беженцев и перемещенных утвердил доклад, где говорится, что украинцам, которые после окончания боевых действий будут возвращаться жить в Украину, будут выплачивать финансовую помощь.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, являющийся главой этого комитета.

"То есть после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран", – заявил Гончаренко.

По его словам, эта норма была добавлена в обширный доклад по Украине, который сейчас готовит миграционный Комитет ПАСЕ. Она будет рассмотрена в конце июня.