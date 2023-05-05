Украинскую ленту 'Glory to Ukraine' показали в штаб-квартире ООН

В штаб-квартире ООН 4 мая прошел показ фильма "Glory to Ukraine". Снял картину французский режиссер Бернар-Анри Леви, чтобы показать мировые зверства российской агрессии против Украины.

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"Украинские воины защищают свободу не только Украины, но всего мира. Мы должны поблагодарить их за это", - отметил Леви.

На показе присутствовали Михаил Дианов – морской пехотинец, прошедший битву за Мариуполь, и Анна Зайцева, жена Кирилла Зайцева – защитника Мариуполя, до сих пор в российском плену.

Комментируя фильм для американских СМИ, Михаил и Анна напомнили миру о сотнях защитников Мариуполя и "Азовстали", которые до сих пор находятся в российском плену, и бесчеловечных пытках и издевательствах, которые каждый день проходят Герои.

Анна пережила вторжение в Мариуполь, скрываясь в бомбоубежище легендарного завода "Азовсталь". По ее словам, владельцы Азовстали, Метинвест Рината Ахметова, подготовили бомбоубежища для пребывания гражданских и военных. "У нас была еда, у нас была вода, и нам дали заводскую форму, которая позволила нам не замерзнуть", – рассказала она.

Между тем проект системной поддержки защитников Мариуполя и их семей "Сердце Азовстали", вместе с украинскими властями и десятками других организаций, делает все возможное для скорейшего возвращения защитников из плена, а также интегрирования их в нормальную жизнь.

"Сердце Азовстали" является частью милитарной инициативы "Стальной Фронт". Бюджет поддержки составляет 1 миллиард гривен, которые выделил украинский бизнесмен Ринат Ахметов в помощь защитникам Мариуполя и их семьям.