Украинское СМИ выиграло суд у фигуранта расследования НАБУ

Украинское СМИ "Главком" выиграло дело в Печерском районном суде Киева у бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта", который является фигурантом расследований Национального антикоррупционного бюро.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания Николай Пидвезяный. Он уточнил, что теперь все провайдеры и операторы должны разблокировать доступ к их сайту (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"Главком" только что выиграл дело. Все операторы и провайдеры, которые заблокировали сайт, должны срочно открыть нас", – подчеркнул главред, выразив также благодарность тем, кто "не выполнял сомнительное решение суда".

В феврале тот же Печерский районный суд арестовал имущественные права "Главкома", удовлетворив тем самым ходатайство бывшего руководителя предприятия.

"Юному топ-менеджеру не понравилось не такое освещение его деятельности. Вместо того, чтобы защищать свою честь и деловую репутацию, он странным образом заблокировал ряд сайтов. Происходило это в тот момент, когда дело, в рамках которого он получил это сомнительное решение, уже было закрыто за отсутствием состава преступления. При этом герой, который воюет с журналистами, – фигурант расследований НАБУ", – пояснил Пидвезяный.

Также он призвал нардепов позаботиться о том, чтобы в дальнейшем не было подобных случаев давления на СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд в феврале запретил функционирование 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации. Среди них оказались GitHub Gist, LiveJournal (ЖЖ), ресурсы о криптовалюте. Позднее полиция и прокуратура заявили, что подадут апелляцию на решение.