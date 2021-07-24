"С удивлением узнала, что некоторые россияне считают, что украинцы общаются на украинском, чтобы их обидеть. И это политика. Реальный кейс двуязычной группы". Такое сообщение написала сейчас моя подруга. Парадокс в том, что сама она русскоязычная, сообщения пишет в основном на русском, а вот с украиноязычными всегда переходит на украинский.

Фишка в том, что ничего удивительного здесь нет. Как-то другая моя френдеса-юрист проходила курс "языковые конфликты" в нидерландском институте Clingendael. Люди, которые всю жизнь занимаются решением этих конфликтов, провели для участников глубокое погружение в проблему. Делали это в группе украинцев, которые имеют полярные точки зрения по вопросу государственного языка.

Далее текст на языке оригинала.

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Якими були висновки нідерландських науковців? Для тих, хто вважає рідною мовою українську, виявилось, що мова підсвідомо дає відчуття безпеки - і саме страх втратити безпеку мотивує зараз на збереження мови.

А в тих, хто живе в Україні, але рідною мовою вважає російську, виявили страх втратити домінування. Бо мова їм підсвідомо дає відчуття домінування.

І це ті, хто живе в Україні. Що говорити про імперців-рассєян із їхнім вєлічієм і головами-зомбоящиками...

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