'Украинский театр возрождается': режиссер Максим Голенко рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Максим Голенко – украинский театральный режиссер и автор "Зернохранилища" – драматического спектакля, признанного лучшим за период полномасштабной войны. Для нынешнего режиссера стало вызовом – не только как перед художником, но и как перед человеком. Свою историю Максим доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Режиссер вспоминает, что самым болезненным для него стала потеря коллег из-за войны. Среди них – актер Владимир Фединчук, игравший роль Воробья в спектакле "Зернохранилище". Его гибель на войне послужила настоящим шоком для всего творческого коллектива. Об этом Максим Голенко рассказал Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Володя – один из самых драйвовых актеров в Ровенском театре. Мне кажется, что многие в театре не поняли, как это вообще произошло, потому что еще сегодня человек выходил в спектакле, завтра он уже принял для себя решение идти на фронт, а послезавтра его уже не было", – вспоминает Максим.

Также глубокий след в душе режиссера оставила потеря еще одного друга – помощника режиссера Виталия Маркитана. В первый день полномасштабной войны он ушел на фронт, ведь был профессиональным артиллеристом, но, к сожалению, оттуда уже не вернулся.

Все эти переживания режиссер несет из-за своего творчества. Театр стал для Максима способом сохранить память о потерявшихся им людях и рассказать их истории через свои спектакли.

"Сейчас происходит возрождение украинского театра. Украинский театр – так же европейский. Потому и удивляешься, почему мы были столько лет в этом постколониальном театральном гетто. Теперь это меняется. Война войной и окно возможностей уже открылись для украинского театра", – говорит Максим.

Смотрите и читайте историю Максима по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.