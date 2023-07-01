Украинский народ отметили премией в Германии

Украинский народ получил германскую премию имени Льва Копелева "За мир и права человека". Награду вручат мэру Киева Виталию Кличко и его брату Владимиру Кличко, парамедику Юлии "Тайре" Паевской и Харьковской правозащитной группе.

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Об этом сообщила пресс-служба Форума Льва Копелева в пятницу, 30 июня. Награждение состоится 22 октября 2023 года.

"Лев Копелев, родившийся и выросший в столице Украины Киеве, посвятил свою жизнь борьбе за мир и права человека. Мы уверены в том, что сегодня он бы решительно встал на защиту Украины, своей Родины. На его Родине мужественный украинский народ защищает демократию, права человека и собственную свободу против российской агрессии", – говорится в сообщении.

Организаторы объяснили выбор украинцев для вручения премии.

Они подчеркнули, что братья Кличко являются "борцами за демократию, права человека и европейское будущее Украины".

Решение пригласить на вручение премии Юлию Паевскую, которая три месяца провела в плену в так называемой ДНР, организаторы объяснили ее авторитетом. Они отметили, что Тайра является "настоящей народной героиней". Она помогала раненым и спасала жизнь во время осады Мариуполя, снимала события с помощью нагрудной камеры и передавала отснятый видеоматериал международным журналистам.

Также организаторы мероприятия отметили, что Харьковская правозащитная группа – старейшая правозащитная группа Украины. Организация оказывает поддержку внутри перемещенным гражданам и собирает факты и свидетельства о военных преступлениях России.

Церемония вручения премии пройдет в центральном зале Кельнской региональной сберегательной кассы – Kreissparkasse Köln. С торжественной речью выступит депутат и бывший президент Бундестага Вольфганг Шойбле.

Форум Льва Копелева вручает эту премию в Кельне ежегодно, начиная с 2001 года. Премия не предусматривает денежное вознаграждение. Ее целью является награждение тех, кто борется за гуманность, мир и права человека.

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