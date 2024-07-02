Украинский кардиохирург учит казахских врачей процедуре TAVI

Глеб Емец – заведующий отделением миниинвазивной кардиохирургии и транскатетерных процедур Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, единственный в Украине лицензированный тремя международными компаниями проктор операции TAVI (транскатетерной замены аортального клапана).

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По приглашению международной компании Глеб Ильич уже в третий раз в рамках интернационального сотрудничества учил врачей в Казахстане (в 5 разных городах) выполнять современные операции на сердце. Там программа только начинается, поэтому казахские врачи очень благодарны украинцам за развитие и обучение. Во время рабочих встреч казахские коллеги высказывали однозначную позицию поддержки Украины и призывали к развитию медицинского сотрудничества.

Также в рамках поездки Глеб Емец представил Украину на ежегодной встрече пространств (специалистов, которые самостоятельно имплантируют и обучают других врачей) в Штутгарте (Германия). Он рассказал о государственной поддержке и доступности TAVI в Украине, что поразило иностранных коллег. В частности, Глеб рассказал о развитии способности клиник в разных городах и регионах Украины самостоятельно проводить такие операции, что является важным в условиях войны.