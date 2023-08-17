Украинский гонщик стал победителем соревнований в Польше

В минувший уик-энд на польском автодроме Jastrzab состоялся крупнейший международный фестиваль Puchar Driftu частью которого стали соревнования по Дрифтингу.

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Украинский спортсмен Алексей Головня на своем автомобиле BMW M2 выиграл золотой дубль фестиваля, заняв первые места в квалификационных и парных заездах.

В общем, в соревнованиях приняли участие 63 гонщика со всей Европы. Самому младшему спортсмену – всего 10 лет. Участники соперничали в двух категориях: Profi, для профессиональных гонщиков и автомобилей с более мощными двигателями и специальными шинами; и Street для новичков на менее мощной технике.

В финале парных заездов категории Profi Алексей победил польского гонщика Матеуша Суски. Оба спортсмена продемонстрировали яркие заезды, но украинец оказался лучше.

Фестиваль на автодроме Ястреб пользуется популярностью среди европейских производителей автомобильной продукции и запчастей. Фестиваль проходит раз в год и объединяет крупнейших представителей автомобильной культуры и индустрии.

Алексей Головня – украинский профессиональный гонщик, двукратный Чемпион Украины по Дрифтингу, победитель Чемпионата Восточной Европы. В этом году Алексей представляет Украину сразу в двух сильнейших сериях мира – Drift Masters (Чемпионат Европы) и Formula Drift (США).