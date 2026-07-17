Украинский боевой опыт изучают в странах НАТО, тогда как у себя дома главнокомандующего критикуют, – Паскевич

Украинский боевой опыт, полученный в ходе полномасштабной войны, уже стал предметом изучения в военных учебных заведениях и штабах стран НАТО. В то же время в Украине деятельность главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского нередко становится объектом политической критики.

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Такое мнение высказал военнослужащий Иван Паскевич в колонке для РБК-Украина.

"Представьте себе следующую картину: генералы НАТО прилетают в другую страну изучать чужие операции, а дома тем временем этого же человека разбирают на атомы в комментариях. Странно звучит, правда? А для Украины это обычная повседневность нашего тыла, который привык судить о войне и управлении войсками с дивана", – отмечает автор.

По словам Паскевича, операции украинской армии уже стали предметом профессионального анализа в странах-партнерах.

"В каком-нибудь штабном колледже НАТО сейчас, вполне вероятно, преподаватель рисует на доске стрелки и объясняет курсантам, как украинские войска под командованием генерала Сырского отбили Киевскую область, совершили прорыв в Харьковскую область и провели Курскую операцию... А в это же время в каком-то телеграм-канале некий блогер на полном серьёзе размышляет, почему командующий, спланировавший эти операции, на самом деле неудачник и его нужно уволить. Вот вам портрет нашего информационного фронта", – написал он.

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Автор отмечает, что международный интерес к украинскому опыту подтверждается и активным взаимодействием главнокомандующего ВСУ с военными руководителями стран Альянса.

"Генералы НАТО и главнокомандующие армиями стран Альянса ездят учиться к генералу Сирскому и этого не скрывают. Его операции разбирают и приводят в качестве примера", – говорится в колонке.

По мнению Паскевича, оценивать деятельность военного командования необходимо прежде всего по результатам боевых действий.

"Но прежде чем выносить приговор человеку, чьи операции изучают за рубежом как пример для подражания, стоит хотя бы взглянуть на факты. Потому что пока одни считают политические очки, мы считаем освобожденные квадратные километры, количество уничтоженного врага и спасенные жизни наших людей", – отметил автор.

Он добавил, что профессиональная дискуссия о работе главнокомандующего необходима, однако, по его мнению, она должна основываться на анализе военных результатов, а не на политических оценках