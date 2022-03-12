Украинские защитники встретили огнем колонну танков, идущую на Киев. Видео

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В пятницу, 11 марта, в направлении Киева двигалась большая колонна бронетехники российских оккупантов. Украинские защитники нанесли удары по танкам противника, чем существенно замедлили продвижение врага к столице.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. На обнародованных им кадрах видно, как ВСУ уничтожают танки российских захватчиков.

После того, как наши защитники попали в одну из машин, все остальные стали убегать по полям, а часть танков остановилась. Российские солдаты бросились наутек как муравьи.

Судя по фото, воины ВСУ уничтожили ряд единиц вражеской техники, а также живую силу противника.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каменском украинцы разгромили колонну вражеской техники. Выжить удалось только одному российскому оккупанту.

А на Харьковщине Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили еще одну колонну оккупантов, где были танки, боевые машины и топливозаправщики.

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