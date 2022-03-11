Украинские военные разгромили колонну вражеской техники: уцелел только один оккупант. Фото и видео

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В Каменском украинские военные разгромили колонну вражеской техники. Выжить удалось только одному российскому оккупанту.

Известно, что это была группа сил специальных операций Российской Федерации. Об этом сообщили в социальных сетях.

"Каменское, разбитая группа ссо рашки успешно прошла "учения" в Украине. На видео единственный кто уцелел", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отметим, что на Луганском направлении украинские защитники разгромили технику оккупантов. В сети показали фото пылающих боевых машин.

Ранее под Харьковом украинские воины разгромили группу кадыровцев, собиравшихся наступать на город. Враг понес потери.

Также ВСУ под Харьковом разбили вдребезги одну из самых элитных боевых частей российской армии – 200-ю мотострелковую бригаду ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области украинская артиллерия разгромила так называемую группу "V" российских военных. В городе уничтожено более 100 единиц техники противника.

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