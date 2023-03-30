Украинские защитники получили от Favbet Foundation еще два микроавтобуса и внедорожник

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению аэроразведки ВСУ внедорожник Mitsubishi L-200.

Видео дня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Mitsubishi L-200 работает в подразделении аэроразведки для усиления обороноспособности.

Также при содействии Favbet Foundation в ВСУ переданы два микроавтобуса Volkswagen Transporter. Оба автомобиля отправлены в район ведения боевых действий на востоке Украины, на участок Часов Яр – Константиновка.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 90 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В общем с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.