Украинские защитники ликвидировали заместителя начальника штаба оккупантов

Под Херсоном украинские военные ликвидировали заместителя начальника штаба, начальника разведки полка майора гвардии Андрея Бурлакова. Оккупант, организовывавший артиллерийскую разведку и корректировавший огонь врага, получил то, за чем приехал на украинскую землю – смерть.

О ликвидации Бурлакова стало известно из публикаций в российских СМИ. Возмездие за вторжение в Украину догнало врага 27 февраля в ходе боев за Херсонский аэропорт.

"Машина, в которой находился Бурлаков, была подбита. Майор погиб на месте", – говорится в сообщении росСМИ.

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Как следует из сообщений в российских пропагандистских изданиях, вместе с начальником разведки полка Бурлаковым в тот же день и в том же бою украинские военные уничтожили и командира отделения технического обслуживания ремонтного взвода сержанта гвардии Владимира Орешко.

Следовательно, масштабы потерь начинают понемногу вытекать и во враждебных СМИ, вызывая шок и панику у граждан РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский оккупант пожаловался на потери в Украине. По его словам, он стал свидетелем ликвидации ВСУ около 700 оккупантов.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в РФ стали прибывать тела убитых украинскими защитниками российских военных. Среди россиян усиливаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине.