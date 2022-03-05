Данилов: в РФ масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику, русский корабль идет на***

В Россию начали прибывать убитые во время войны в Украине военные, и их количество уже вызывает шок у местных. Среди военных в РФ также растет число уклоняющихся от участия в войне.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook. Он отмечает, что россияне уже не готовы "умирать за путинские фантазии".

Данилов рассказал, что российские оккупанты перешли к "открытой тактике террора, наносят путинские "точечные удары" по гражданскому населению и критической инфраструктуре". Главная цель агрессора, как объясняет секретарь СНБО, – запугать украинцев и создать панику, сломав волю к сопротивлению.

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По его словам, от страны-агрессора сейчас можно ожидать проведения дополнительной мобилизации, но "зомбированное российское общество готово кричать: "можем повторить", но умирать за путинские фантазии оно не готово". В то же время, как подчеркнул Данилов, украинцы "готовы убивать за свою свободу и свою землю".

Также секретарь СНБО отметил, что значительно усугубляет ситуацию в российском обществе прибытие убитых в Украине военных.

"Масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Усиливаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста. Поэтому наш курс неизменен: "русский корабль идёт… на@уй" И его скорость будет стремительно расти", – подчеркнул Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери армии агрессора в войне против Украины уже достигли более 10 тысяч человек. Также противник потерял около 300 танков и 945 бронемашин.