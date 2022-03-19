Украинские защитники Чернигова нашли артефакты 18 века и передали в музей. Фото

Украинские военнослужащие, защищающие от российских оккупантов Чернигов, во время боев обнаружили фрагменты горшков, изготовленных в 18 веке. Наши защитники тщательно собрали все обломки прямо на поле боя и передали их в музей.

Об этом в Facebook сообщил директор Черниговского исторического музея имени В.В. Тарновского Сергей Лаевский, которого поразила эта история. Он уточнил, что это произошло несколько дней назад, и поблагодарил воинов, защищающих город.

"Это невероятно! Мы бьемся за нашу жизнь, за возможность жить на своей земле так, как мы хотим жить, за нашу историю. Эта история и дальше будет тщательно сохранена", – написал Лаевский.

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На странице Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике в Telegram отметили, что этот случай в очередной раз продемонстрировал поразительную разницу между образованными и культурными украинскими воинами и российскими захватчиками, которые являются "ордой, которая уничтожает все на своем пути".

"Гордимся нашими защитниками. Они понимают ценность истории и культуры", – добавили в Комитете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в результате пожара в историко-краеведческом музее поселка Иванков (север Киевской области) картины известной художницы Марии Примаченко не пострадали. Их забрали неравнодушные жители населенного пункта.

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