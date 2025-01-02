Украинские воины получили новые стирально-душевые комплексы от Порошенко. Фото

118-я отдельная бригада территориальной обороны им. Февраля-Лютенко в канун Нового года получила три стирально-душевых комплекса, которые военным предоставил Петр Порошенко.

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Об этом сообщила пресс-служба бригады на Facebook-странице.

"Эта помощь значительно улучшит условия для наших военнослужащих. Ваша поддержка неоценима, и мы благодарны за заботу и вклад в обеспечение комфортных условий для наших героев. Итого к победе!", – говорится в сообщении.

В общей сложности Порошенко передал Силам обороны в канун праздника восемь бытовых комплексов. Всего же с начала полномасштабного вторжения в войска поступило 239 мобильных бань, производимых волонтерами ОО "Дело общин" совместно с Фондом Порошенко.

"Сегодня передаем нашим друзьям из Воздушных Сил, ТрО и подразделений логистики еще восемь стирально-душевых комплексов и добиваем отметку 239 бань, переданных с 24 февраля 2022 года. Ребята несут службу "в полях" по 10-30 дней без ротаций. Там очень тяжело поддерживать гигиену, и наши мобильные бани – это настоящее спасение в таких условиях", – заявил лидер "Европейской солидарности", передавая помощь военным.

Порошенко обещает, что марафон помощи ВСУ продлится до победы Украины.

"За год, насчитывающий всего 52 недели, мы отгружали технику нашим военным 54 раза: от "Мавиков" до FPVшок, от обогревателей до РЭБов, от грузовиков DAF до крепких великанов Foden, от командно-штабных машин до комплексов ПДТР "Ай-Петри -СВ". От запланированных еженедельных передач до срочных, закупленных и загруженных за пару часов. От масштабных до маленьких, но жизненно необходимых", – рассказал Порошенко.

Он подчеркнул, что готов "будем поддерживать наших боевых товарищей ровно столько, сколько потребуется".