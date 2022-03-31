Украинские военные вернули контроль над селами Орлово, Заградовка и Кочубеевка в Херсонской области – Генштаб

Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные бои за временно оккупированные территории Херсонской области. За последние сутки нашим бойцам удалось восстановить законный контроль в населенных пунктах Орлово, Заградовка и Кочубеевка.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на Facebook. Обозленный своими поражениями враг намерен занять позиции по направлению к селу Александровка, но и там получает жесткий отпор украинских защитников.

Освобожденные из-под гнета оккупантов жители Херсонской области с восторгом приветствуют армию Украины и благодарят военнослужащих с добровольцами за отвагу.

Напомним, что наши защитники захватили у российских оккупантов "элитный" трофей. Зенитный ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси ЗРК "Тор-М2" теперь будет служить нашим бойцам для уничтожения врага его же оружием.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине сбит вражеский самолет. Местные жители радостно окрестили это событие как "птичка, которая долеталась".

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