Будет служить для защиты ВСУ: украинские защитники захватили новейшую модификацию ЗРК 'Тор' оккупантов

Украинские защитники захватили у российских оккупантов "элитный" трофей. Зенитный ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси ЗРК "Тор-М2" теперь будет служить нашим бойцам для уничтожения врага его же оружием.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале и поделился соответствующим видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Новый трофей наших защитников! Последняя усовершенствованная модификация системы, поставляемой в войска России с 2016 года – ЗРК "Тор-М2", – написал Геращенко.

Отметим, что зенитный ракетный комплекс "Тор" – важный и нужный трофей. Ведь этот ЗРК служит для прикрытия объектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и со стелс-технологиями.

Видео дня

ЗРК "Тор" может работать как в ручном, так и в полностью автоматическом режиме. При этом он сам контролирует очерченное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Как сообщал OBOZREVATEL, у украинской армии сейчас больше танков, чем месяц назад. И не потому, что она в быстрых темпах их строит, а потому, что украинские военные продолжают захватывать боевые машины у россиян.

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